Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ sanığının yeniden yargılanmasına devam edildi
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ sanığının yeniden yargılanmasına devam edildi

Adana'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davada Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınır köyünde yakalanan ve hapis cezasına çarptırılan tutuklu eski öğretmen sanığın, istinaf mahkemesinin "hükmün yeniden incelenmesi kararı" üzerine ikinci kez yargılanmasına devam edildi.

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ sanığının yeniden yargılanmasına devam edildi
17.07.2020 12:25 | Son Güncelleme: 17.07.2020 12:25

Adana'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davada Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınır köyünde yakalanan ve hapis cezasına çarptırılan tutuklu eski öğretmen sanığın, istinaf mahkemesinin "hükmün yeniden incelenmesi kararı" üzerine ikinci kez yargılanmasına devam edildi.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin kararının ardından 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık C.S, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, sanık avukatı da hazır bulundu.

C.S, savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını iddia etti. Hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmeyen C.S, "Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. ByLock programını kullanmadım. FETÖ'nün mahrem yapılanmasıyla bağlantım yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini dikkate alarak tutukluluk halinin devamı ve esas hakkındaki mütalaasını hazırlanması için dava dosyasının iddia makamına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Sanık C.S, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan derdest soruşturma bulunduğu gerekçesiyle kararı yeniden incelenmek üzere yerel mahkemeye göndermişti.

Kaynak: AA

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