Yunanistan'a Kaçarken Yakalanan Fetö'nün İl Sorumlusu Tutuklandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Marmaris'te yakalanan FETÖ/PDY Aydın il sorumlusu Abdülbekir Kalkan, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken; savunmasını yaptığı sırada Cumhurbaşkanı'na hakaret etiği gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunuldu.



Marmaris'te 4 Kasım günü düzenlenen operasyonda eşi E.K. ve diğer 8 FETÖ şüphelisiyle birlikte Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Aydın il sorumlusu Abdülbekir Kalkan, Marmaris KOM Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun tamamlanmasının ardından Aydın'a gönderildi.



Sabah saatlerinde Aydın Adliyesi'ne sevk edilen Abdülbekir Kalkan, Cumhuriyet Savcılığı'ndaki sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden FETÖ'nün Aydın'daki çatı yapılanması davası kapsamında yargılanan Kalkan tutuklandı.



Öte yandan; FETÖ zanlısı Kalkan hakkında savunmasını yaptığı sırada söylediği ifadelerin 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçunu oluşturması nedeniyle Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.



Tutuklanmasının ardından cezaevine gönderilirken "Ben öğretmenim, benden terörist olmaz" şeklindeki söylemini sürekli tekrarlayan Abdülbekir Kalkan'ın tanınmamak için saçlarını kestiği, sakalı ve bıyığını ise uzattığı dikkatlerden kaçmadı. - AYDIN