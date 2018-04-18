Yunanistan'a Kaçarken Yakalanan Fetö İmamının Eşi Adliyede (2)
ADLİ KONTROLLE SERBEST?Samsun'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranırken, Marmaris'ten Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan, örgütün sözde 'bölge imamı', 'Fatih' kod adlı Murat E.'nin 'ByLock' kullanıcısı eşi Günışık E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST
?Samsun'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranırken, Marmaris'ten Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan, örgütün sözde 'bölge imamı', 'Fatih' kod adlı Murat E.'nin 'ByLock' kullanıcısı eşi Günışık E., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.