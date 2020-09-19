Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelilerinden 6'sı daha tutuklandı
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelilerinden 6'sı daha tutuklandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan aralarında FETÖ üyesi olmaktan yargılananların da bulunduğu 18 kişiden 6'sı daha tutuklandı.

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelilerinden 6'sı daha tutuklandı
19.09.2020 17:47 | Son Güncelleme: 19.09.2020 17:51

İzmir'in Seferihisar ilçesinde sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan aralarında FETÖ üyesi olmaktan yargılananların da bulunduğu 18 kişiden 6'sı daha tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan veya yargılama süreci devam eden FETÖ üyelerinin Seferihisar ilçesinde bir otelin iskelesinden Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçırılacağı yönünde bilgi üzerine sabah saatlerinde operasyonun düğmesine basmıştı. Yapılan operasyonda can yelekleri ile sürat teknesine binmek için iskele üzerinde bekleyen 9'u erkek, 4'ü kadın ve 5'i çocuk olmak üzere 18 kişi yakalanmıştı. Operasyon esnasında şahısları kaçırmak üzere bekleyen sürat teknesi kaçarak uzaklaşırken, jandarma ekipleri tarafından yapılan sorgulamada 4 şahıs hakkında FETÖ'den yakalama kaydının bulunduğu, 5 şahsın ise aynı suçtan yargılanmalarının devam ettiği belirlenmişti.

6 şüpheli daha tutuklandı

Jandarmadaki sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden haklarında yakalama kararı bulunan M.G, R.M. ve R.U. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, şüphelilerden M.T. ve N.T. ile 5 çocuk serbest bırakılmıştı. Bugün ise jandarmadaki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. Zanlılardan S.G, T.T, A.G, E.Ş, İ.E. ve U.Ö. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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