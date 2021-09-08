Yunanistan'a kaçarken yakalanan eski Sayıştay denetçisi tutuklandı
Edirne'de eşiyle birlikte Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski Sayıştay denetçisi tutuklandı.
Edirne'de eşiyle birlikte Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski Sayıştay denetçisi tutuklandı.
Yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan M.I ve eşi M.I'nın işlemleri tamamlandı.
Uzunköprü Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden eski Sayıştay denetçisi M.I, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Güvenlik güçleri, dün Meriç ilçesi Adasarhanlı köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, FETÖ şüphelisi eski Sayıştay denetçisi M.I ve eşi M.I'yı Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalamıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin