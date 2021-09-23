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Eski MSB Personel Daire Başkanı Cankıymaz'ın yargılanmasına devam edildi

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Eski MSB Personel Daire Başkanı Cankıymaz'ın yargılanmasına devam edildi

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sahte kimlikle yakalanan eski Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Daire Başkanı Nuri Cankıymaz'ın yargılanmasına devam edildi.

ANKARA (İHA) - Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sahte kimlikle yakalanan eski Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Daire Başkanı Nuri Cankıymaz'ın yargılanmasına devam edildi.

Tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Cankıymaz, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken başkasına ait kimlikle yakalanmış, hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından dava açılmıştı. Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanığın kaçarken yakalandığı ve üzerinde sahte kimlik bulundurmasına ait belgenin emniyetten getirtilerek dava dosyasına eklenmesine karar verildi. Suçlamalardaki arama kayıtlarının örgütsel olmadığını iddia eden Cankıymaz, mahkemeye sunduğu savunmasında, "Aramalarda bir yanlışlık olabilir, ayrıca aramalardan 5 tanesi ben emekli olduktan sonra yapılmış. Ankara'daki örgütsel toplantıya katılım için gerçekleştirilen aramalar neden başka şehirden yapılsın? Bu aramalar örgütsel değildir, öyle olsa kısa sürer bu aramalardan bir tanesi 76 saniye sürmüş. Suçsuz olduğum da bu raporlarla ortaya çıkmıştır" dedi.

Eksikliklerin giderilmesine karar veren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

(Engin Yağcı/İHA)

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