Yunanistan'a kaçarken yakalanan eski emniyet şube müdürü tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunanistan'a kaçarken yakalanan eski emniyet şube müdürü tutuklandı

AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Yunanistan'a kaçarken yakalanan eski emniyet şube müdürü tutuklandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken gözaltına alınan eski emniyet şube müdürü tutuklandı.

MERİÇ, EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken gözaltına alınan eski emniyet şube müdürü tutuklandı.

Güvenlik güçlerince dün Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan eski şube müdürü A.Ç'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilişkili olduğu ve daha önce meslekten ihraç edildiği tespit edilen A.Ç, Edirne Adliyesine getirildi.

Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title