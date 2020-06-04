Yunanistan'a kaçarken yakalanan avukat gözaltına alındı
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan avukat gözaltına alındı.
04.06.2020 13:25 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:25
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan avukat gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Elçili köyü yakınlarındaki askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan avukat A.S'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin alınması için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Şüpheli A.S'nin daha öncede FETÖ üyeliğinden gözaltına alındığı ve serbest bırakıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA