Yunanistan'a kaçarken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Haberler
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yunanistan'a kaçarken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edirne'de Yunanistan'a kaçmak üzereyken askeri yasak bölgede yakalanan 6 FETÖ şüphelisinden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MERİÇ, EDİRNE (İHA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmak üzereyken askeri yasak bölgede yakalanan 6 FETÖ şüphelisinden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edirne'nin Meriç ilçesinde 1. derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmak üzereyken kolluk kuvvetleri tarafından kıskıvrak yakalanan 6 FETÖ şüphelisi, Uzunköprü Adliyesi'ne sevk edildi. 6 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - EDİRNE

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