Yunanistan'a kaçarken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Haberler
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yunanistan'a kaçarken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı
AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 6 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısından 5'i tutuklandı.

MERİÇ, EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 6 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısından 5'i tutuklandı.

Güvenlik güçlerince Meriç ilçesi yakınlarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken gözaltına alınan R.K, İ.B, İ.A.K, B.Ö, B.K. ve L.N'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Uzunköprü Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden R.K, İ.B, İ.A.K, B.K. ve L.N. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, B.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik güçleri, 3 gün önce Meriç ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisini yakalamıştı.

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AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

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