Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Haberler
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

AA, Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi tutuklandı.

MERİÇ, EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi tutuklandı.

Güvenlik güçlerince Meriç ilçesi yakınları 1. derece askeri yasak bölgede dün yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan E.D, M.T, E.P. ve M.Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine sevk edilen FETÖ şüphelileri, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Edirne, Meriç, Güncel, Haber

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