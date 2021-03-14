Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

14.03.2021 10:03 | Son Güncelleme: 14.03.2021 10:06
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi tutuklandı.

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Meriç ilçesi Adasarhanlı köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede kalan Meriç Nehri'nde görev yapan özel harekat polisleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan C.Ö, F.E, B.E. ve N.K'yi yakaladı.

Yapılan incelemede şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan devam eden davalarının olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 4 FETÖ şüphelisi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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