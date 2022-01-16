Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı - Haberler
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı

Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı
AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

Güvenlik güçleri, tarafından sınırda gözaltına alınan PKK şüphelileri M.S, Ö.D. ve Y.M'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Uzunköprü Adliyesine getirilen şüphelilerde savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik güçleri 3 gün önce Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi M.S, Ö.D. ve Y.M'yi yakalayarak gözaltına almıştı.

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AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri
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Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

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