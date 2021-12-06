Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı - Haberler
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan E.B, Ö.Ö. ve Ö.K'yi yakaladı.

Yapılan kimlik kontrolünde FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

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