Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi tutuklandı.

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanarak gözaltına alınan A.K, Ö.P. ve K.Ç, Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Dün güvenlik güçleri, Meriç ilçesi 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ zanlıları A.K, Ö.P. ve K.Ç'yi yakalayarak gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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