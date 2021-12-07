Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı
AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısından 2'si tutuklandı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısından 2'si tutuklandı.
FETÖ şüphelileri E.B, Ö.Ö. ve Ö.K'nin sorgu işlemleri tamamlanarak, Edirne Adliyesine sevk edildi.
Zanlılardan E.B. ve Ö.Ö. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ö.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede dün güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 3 kişi Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanmıştı.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri
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