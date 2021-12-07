Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı - Haberler
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı

AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısından 2'si tutuklandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısından 2'si tutuklandı.

FETÖ şüphelileri E.B, Ö.Ö. ve Ö.K'nin sorgu işlemleri tamamlanarak, Edirne Adliyesine sevk edildi.

Zanlılardan E.B. ve Ö.Ö. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ö.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede dün güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 3 kişi Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanmıştı.

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AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

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