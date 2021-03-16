Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı
16.03.2021 14:29 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:32
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısından 2'si tutuklandı.
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısından 2'si tutuklandı.
Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezinde dün yakalanan FETÖ şüphelileri N.B, Ö.A. ve E.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Uzunköprü Adliyesine getirilen şüphelilerden N.B. ve Ö.A. tutuklandı, E.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin