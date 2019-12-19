Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı.

19.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:34
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı

'de yasa dışı yollardan 'a gitmeye çalışırken yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ekipleri, Enez ilçesine bağlı Çataltepe Mahallesi'nde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan FETÖ zanlıları A.B, A.K. ve M.D'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.B. ve A.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheli M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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