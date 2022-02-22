Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
AA, Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi tutuklandı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi tutuklandı.
Dün 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelileri M.A ve İ.Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelilerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel