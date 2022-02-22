Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Haberler
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

AA, Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi tutuklandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi tutuklandı.

Dün 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelileri M.A ve İ.Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelilerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Edirne, Güncel, Haberler

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