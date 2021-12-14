Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde Yunanistan'a kaçarken güvenlik güçlerince yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi 3 kişiden 2'si tutuklandı.

İpsala'da güvenlik güçlerince 1'inci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ/PDY şüphelileri R.V., V.K. ve İ.T. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden R.V. ve İ.T. tutuklandı, V.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet