Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi 2 kişi tutuklandı.
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi 2 kişi tutuklandı.
Hudut birliği ekipleri, sınır hattında yaptıkları kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen H.D. ile meslekten ihraç edilen polis memuru A.D'yi yakaladı.
FETÖ soruşturmaları kapsamında arandıkları tespit edilen zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA