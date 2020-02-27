Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi 2 kişi tutuklandı.

27.02.2020 15:40 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:40
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

'de 'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi 2 kişi tutuklandı.

Hudut birliği ekipleri, sınır hattında yaptıkları kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen H.D. ile meslekten ihraç edilen polis memuru A.D'yi yakaladı.

FETÖ soruşturmaları kapsamında arandıkları tespit edilen zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

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