Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı.

13.01.2020 17:16 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:16
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

'de yasa dışı yollardan 'a gitmeye çalışırken yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, ekipleri, İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyünde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan FETÖ zanlıları İ.K, S.K. ve D.K'yi yakaladı.


Gözaltına alınan şüphelilerden İ.K. ve D.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


Diğer şüpheli S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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