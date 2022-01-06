Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 eski üsteğmen tutuklandı

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isterken yakalanan 2 eski üsteğmen, tutuklandı.

Güvenlik Güçleri, merkeze bağlı Doyran köyündeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimlerde; Yunanistan'a kaçmak isteyen, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen üsteğmenler Y.K. ve M.H.K.'yi yakaladı. Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K. ve M.H.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Son Dakika Haberleri

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