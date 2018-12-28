Yunanistan'a Kaçan Askerlerin Yargılandığı Davada Mütalaa (1)

Özden ATİK/ İstanbul, DHA - FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'ndan helikopterlerle hareket ederek İstanbul çevresinde kalkışmaya katılan ve bir kısmı daha sonra Yunanistan'a kaçan subayların da aralarında bulunduğu davada, savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, bir sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, 9 sanık hakkında ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Savcı, Yunanistan'a firar eden 8 sanığın ise dosyasının ayrılmasını talep etti.

Kaynak: DHA