Yunanistan'a Kaçak Giren 2 Türk Yakalandı

Yunanistan'da, Makedonya sınırı yakınlarında yer alan Kılkış bölgesinde, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen 2 Türk vatandaşı yakalandı.



Yunan Polis Teşkilatından (ELAS) yapılan açıklamada, sınır muhafaza birliklerince özel bir otomobilde yapılan kontrolde, seyahat belgesi bulunmayan 36 ve 39 yaşlarında 2 Türk ile aracın sahibi olduğu belirlenen 29 yaşında Makedonya uyruklu bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.



Yapılan incelemede, Yunanistan-Makedonya sınır çizgisinin düzensiz bir noktasından ülkeye kaçak giriş yaptıkları tespit edilen söz konusu kişilerin Kılkış Savcılığına sevk edildiği belirtildi.