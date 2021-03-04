Yunanistan'a götürülmek istenilen 1 ton midye ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yunanistan'a götürülmek istenilen 1 ton midye ele geçirildi

04.03.2021 13:02 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:06
Yunanistan'a götürülmek istenilen 1 ton midye ele geçirildi

EDİRNE'nin Enez ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen 1 ton midye ele geçirildi.

EDİRNE'nin Enez ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen 1 ton midye ele geçirildi.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, bir teknede yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenilen 1 ton midye ele geçirildi. Canlı ve taze oldukları belirlenen midyeler, teslim edildikleri Enez Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince Saros Körfezi'nde denize döküldü. Midye kaçakçıları hakkında işlem başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Pervin Buldan Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cemal Hünal Bülent Ersoy Kenan Doğulu İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Caner Erkin Cüneyt Çakır Halis Özkahya İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Taciz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yunanistan'a götürülmek istenilen 1 ton midye ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 13:07:26. #1.14#
title