Yunanistan'a götürülmek istenen 5 ton midye ele geçirildi
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Yunanistan'a götürülmek istenen 5 ton midye ele geçirildi

24.09.2020 12:27 | Son Güncelleme: 24.09.2020 12:31
Yunanistan'a götürülmek istenen 5 ton midye ele geçirildi

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, güvenlik güçlerince yapılan denetimde, yasa dışı yollardan çuvallarla Yunanistan'a götürülmek istenen 5 ton midye bulundu.

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, güvenlik güçlerince yapılan denetimde, yasa dışı yollardan çuvallarla Yunanistan'a götürülmek istenen 5 ton midye bulundu. 

Enez'de, güvenlik güçlerinin yaptığı ortak denetimlerde, ağaçların arasına gizlenen çuvallar içinde yasa dışı yollarla yurt dışına götürülmek üzere hazırlanan 5 ton midye ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan 5 ton kum midyesi, teslim edildiği İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denize bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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