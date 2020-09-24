Yunanistan'a götürülmek istenen 5 ton midye ele geçirildi

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, güvenlik güçlerince yapılan denetimde, yasa dışı yollardan çuvallarla Yunanistan'a götürülmek istenen 5 ton midye bulundu.

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, güvenlik güçlerince yapılan denetimde, yasa dışı yollardan çuvallarla Yunanistan'a götürülmek istenen 5 ton midye bulundu.

Enez'de, güvenlik güçlerinin yaptığı ortak denetimlerde, ağaçların arasına gizlenen çuvallar içinde yasa dışı yollarla yurt dışına götürülmek üzere hazırlanan 5 ton midye ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan 5 ton kum midyesi, teslim edildiği İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denize bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL