Yunanistan'a Gitmek İsteyen 143 Mülteci Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 143 mülteci yakalandı. Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik 5-7 Nisan tarihleri arasında yapılan operasyonlar sonucunda, 143 mülteci yakalandı. Operasyonlarda K.P., M.K., G.T., S.A. ve O.K. isimli 5 organizatör gözaltına alındı. Şüpheliler K.P., M.K., G.T., S.A. ve O.K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri Ayvacık Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından mülteciler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

(İpek Güney/İHA)

Kaynak: İHA