Yunanistan'a girişte Kovid-19 testi istenecek
AA / Derya Gülnaz Özcan - Haberler | Güncel
Yunanistan'a girecek tüm ziyaretçilerden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için PCR testi isteneceği bildirildi.
Yunanistan'a girecek tüm ziyaretçilerden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için PCR testi isteneceği bildirildi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Yunanistan'a gelecek tüm ziyaretçilerden, geldikleri ülkeye bakılmaksızın, ülkeye girişten azami 48 saat öncesinde yapılmış PCR testi isteneceği belirtildi.
Ülkede Kovid-19'un Omicron varyantının görülmesinin ardından, salgınla mücadele kapsamında alınan bu tedbirin 19 Aralık saat 06.00'dan itibaren geçerli olacağı kaydedildi.
Yunanistan'da şu ana dek 10 Omicron varyantı vakası tespit edildi.
AA / Derya Gülnaz Özcan - Son Dakika Haberleri
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