Yunanistan'a giriş yapmak isteyen iki düzensiz göçmen hayatını kaybetti

Yunanistan'a kaçak yollardan giriş yapmaya çalışan iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunanistan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, İranlı iki düzensiz göçmen, Yunanistan'a kuzeydeki kara sınırından giriş yapmaya çalışırken yaşamlarını yitirdi.

İranlı çiftin, Yunanistan'ın kuzey sınırını yaya olarak geçmek istediği, olumsuz kötü hava şartlarının hakim olduğu bölgede bir dereyi geçerken sele kapılarak öldükleri belirtildi.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Son Dakika Haberleri

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