Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ şüphelisi yakalandı - Haberler
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Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ şüphelisi yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel
Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmaya çalışan FETÖ şüphelisi H.A., yakalanarak, gözaltına alındı.

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmaya çalışan FETÖ şüphelisi H.A., yakalanarak, gözaltına alındı.

İpsala'da güvenlik güçleri, 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan H.A.'yı yakaladı. Yapılan kimlik sorgusunda FETÖ ile ilişkili olduğu belirlenen H.A., gözaltına alındı.


Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Son Dakika Haberleri

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