Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 kişilik bir aile Meriç Nehri'ndeki bir adacıkta mahsur kaldı

29.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 29.02.2020 12:10

Edirne'den Yunanistan'a geçmeye çalışan bir aile, botlarının havasının inmesi üzerine Meriç Nehri'nin ortasındaki adacıkta mahsur kaldı.

Avrupa'ya geçmek isteyen yüzlerce düzensiz göçmen, nehir ve kara hattını denemeye devam ediyor.

Sınır köylerinden birinde, dün birçok düzensiz göçmenin yüzerek ve botla geçiş yaptığı yerden Yunanistan'a gitmeye çalışan bir ailenin botunun havası, nehrin ortasında inmeye başladı.

Nehrin ortasındaki adacığa çıkan, aralarında çocukların da olduğu 9 kişi botlarını şişirmeye çalışıyor.

Bu arada Yunan devriyeleri sınırda zaman zaman havaya ateş ederek bazen de ses bombası atarak düzensiz göçmenlerin Yunanistan'a girmemesi için çaba sarf ediyor.

Kaynak: AA