Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ, biri PKK mensubu 10 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), biri terör örgütü PKK mensubu 10 kişi gözaltına alındı.
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), biri terör örgütü PKK mensubu 10 kişi gözaltına alındı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İpsala'da yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 kişi yakalandı.
Yakalananlardan 4'ünün FETÖ, birinin PKK üyeliğinden dosyasının bulunduğu belirlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun