Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ, biri PKK mensubu 10 kişi yakalandı
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Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ, biri PKK mensubu 10 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel
Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ, biri PKK mensubu 10 kişi yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), biri terör örgütü PKK mensubu 10 kişi gözaltına alındı.

3 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
3 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), biri terör örgütü PKK mensubu 10 kişi gözaltına alındı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İpsala'da yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 kişi yakalandı.

Yakalananlardan 4'ünün FETÖ, birinin PKK üyeliğinden dosyasının bulunduğu belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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