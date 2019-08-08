Yunanistan'a geçmeye çalışan 36 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'nin Enez ilçesinde sınır Yunanistan'a yasa dışı olarak lastik botla geçmeye çalışan 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'nin Enez ilçesinde sınır Yunanistan'a yasa dışı olarak lastik botla geçmeye çalışan 36 düzensiz göçmen yakalandı. 7 Ağustos 2019 tarihinde Edirne'nin Enez ilçesi Boztepe Burnu açıklarında Sahil Güvenlik Botları tarafından fark edilen lastik bot durduruldu. Bot içinde yapılan incelemelerde 23 Afganistan, 12 İran ve 1 Özbekistan olmak üzere toplam 36 düzensiz göçmen yakalandı.
(İHA)