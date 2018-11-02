Yunanistan'a Geçmek İsteyen 54 Kaçak Göçmen Sıkıştıkları Minibüste Yakalandı (2)
HAMİLE GÖÇMENİN DOĞUM SANCISI BAŞLADIİzmir'in Konak ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek hazırlığındayken yakalanan 54 kaçak göçmenin arasında bulunan 35 haftalık hamile Orta Afrikalı kadının, yakalandıktan sonra götürüldüğü Anafartalar Polis Merkezi'nde doğum sancısı tuttu.
HAMİLE GÖÇMENİN DOĞUM SANCISI BAŞLADI
İzmir'in Konak ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek hazırlığındayken yakalanan 54 kaçak göçmenin arasında bulunan 35 haftalık hamile Orta Afrikalı kadının, yakalandıktan sonra götürüldüğü Anafartalar Polis Merkezi'nde doğum sancısı tuttu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, kadını sedyeyle ambulansa alıp, Tepecik Kadın Doğum Hastanesi'ne götürdü.
Davut CAN/İZMİR,