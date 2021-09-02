Yunanistan'a fiber tekne ile kaçmaya çalışan 1'i FETÖ sanığı 4 kişi yakalandı
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Yunanistan'a fiber tekne ile kaçmaya çalışan 1'i FETÖ sanığı 4 kişi yakalandı

Yunanistan'a fiber tekne ile kaçmaya çalışan 1'i FETÖ sanığı 4 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel

İzmir'in Çeşme ilçesinde fiber tekneyle yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan 1 kişi ile kaptan tutuklandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde fiber tekneyle yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan 1 kişi ile kaptan tutuklandı.

Çeşme açıklarında bir fiber teknenin hareket halinde olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot ekibi yönlendirildi. Durdurulan teknedeki bir kaptan ve 3 yolcunun yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalıştıkları tespit edildi.

Yakalananlardan Zeynel A'nın FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılamasının devam ettiği ve eski DEVA Partisi İzmir İl Yönetim Kurulu üyesi olduğu belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden Zeynel A. ile kaptan H.Y. tutuklandı, R.V. ve G.G.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan DEVA Partisi İzmir İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Zeynel A'nın 29 Mayıs 2021 itibarıyla partideki görevlerinden istifa ettiği, 1 Haziran'da istifasının kabul edildiği, bu tarihten itibaren partiyle herhangi bir irtibatının kalmadığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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Yunanistan'a fiber tekne ile kaçmaya çalışan 1'i FETÖ sanığı 4 kişi yakalandı - Haberler
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