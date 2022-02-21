Yunanistan'a birlikte kaçarken yakalanan FETÖ ve PKK şüphelileri tutuklandı - Haberler
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Yunanistan'a birlikte kaçarken yakalanan FETÖ ve PKK şüphelileri tutuklandı

AA, Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Yunanistan'a birlikte kaçarken yakalanan FETÖ ve PKK şüphelileri tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a birlikte kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı ile terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a birlikte kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı ile terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

Dün güvenlik güçlerince Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi N.D. ile PKK şüphelisi H.H'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Uzunköprü Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Edirne, PKK, Güncel, Haberler

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