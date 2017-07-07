Yunanistan'a 8,5 Milyar Avroluk Yeni Kredi Dilimi

Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM), Yunanistan'a 8,5 milyar avroluk yeni kredi diliminin serbest bırakılmasına onay verdi.



Finansman sorunu yaşayan Avro Bölgesi ülkelerine gerekli mali desteği sağlamak üzere kurulan Lüksemburg merkezli ESM, kurtarma programı çerçevesinde Yunanistan'a yeni kredi diliminin serbest bırakılmasının onaylandığını açıkladı.



Buna göre, ESM, Yunanistan'a borç geri ödemeleri için Pazartesi günü 7,7 milyar avro gönderecek.



Ülkenin kurtarma programını uygulamaya devam etmesi halinde 1 Eylül tarihinde de 800 milyon avroluk bir kredi dilimi daha serbest bırakılacak.



Böylece, Yunanistan'ın toplamda 86 milyar avroluk 3'üncü Kurtarma Programı çerçevesinde ESM'in sağladığı kredi miktarı 39,4 milyar avroya ulaştı.



Geçen ay gerçekleştirilen Avro Grubu toplantısında, Yunanistan ve uluslararası kreditörleri, 3'üncü kurtarma programı kapsamında yeni kredi diliminin serbest bırakılması için anlaşmıştı.