Yunanistan'a 6.5 yılda 9 bin türk iltica için başvurdu

04.09.2019 11:35

Yunanistan Göç Politikası Bakanlığı, 2019 yılıın 7 ayına ait iltica başvuru rakamlarını açıkladı. Yunanistan'a bu yıl 7 ayda 2 bin 263 Türk iltica için başvurdu. 2013-2019 Temmuz döneminde ise Yunanistan'a 9 bin 212 Türk'ün iltica için başvurduğu duyuruldu. En çok iltica başvurusunu da 6.5 yılda 64 bin ile Suriyeler yaptı.

Yunanistan Göç Politikası Bakanlığı'nın verilerine göre, geçen Temmuz'da 198 Türk vatandaşının ülkelerine iltica talebinde bulunduğu açıklandı.Yunanistan'a 2013 yılında Türkiye'den 17 kişi iltica için başvururken, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bu sayı rekor düzeyde arttı.

2016 - 2019 Temmuz döneminde 8 bin 923 Türk vatandaşı Yunanistan'a iltica için başvurdu.

Yunanistan'a iltica için;

2013 yılında 17,

2014 yılında 41,

2015 yılında 42,

2016 yılında 189,

2017 yılında 1826,

2018 yılında 4 bin 834,

2019 yılında 7 ayda 2 bin 263 Türk başvuru yaptı.

6,5 yılda 240 bin kişi iltica için başvurdu

Yunanistan'a 2013-2019 Temmuz döneminde dünya genelinden 240 bin 284 kişi iltica için başvurdu.Verilere göre 2019 yılında ayda ortalama 5 bin kişi iltica başvurusunda bulundu. En çok iltica başvurusunun yapıldığı bölge ise 54 bin ile Attika oldu. Midilli 41 bin 404 ile listede ikinci, 32 bin 603 ile Selanik ise üçüncü oldu. Başvuruda bulunanlarda çoğunluk erkeklerden oluştu. 240 bin başvurunun 163 bin 474'ü erkeklerden oluştu.

Yunanistan'a 2013-2019 Temmuz tarihlerinde iltica için başvuranların uyrukları şöyle:

Suriye - 64 bin 610

Afganistan - 36 bin 642

Pakistan - 29 bin 464

Irak - 27 bin 49

Arnavutluk - 11 bin 90

Türkiye - 9 bin 212

Bangladeş - 6 bin 946

İran - 6 bin 274

Gürcistan - 5 bin 212

Filistin - 3 bin 824

Diğer ülkeler - 38 bin 608

Toplam - 240 bin 284

Kaynak: DHA