Yunanistan 8 Darbeci Askerden 1'inin Sığınma Başvurusunu Kabul Etti

Türkiye'nin taleplerine rağmen darbeci askerleri iade etmeyen Yunanistan, skandal bir karar verdi. Atina yönetimi, sekiz FETÖ'cü askerden birinin iltica talebini kabul etti. Darbeci asker, serbest kaldı.

"İSPAT YOK" DEYİP SIĞINMA HAKKINI KABUL ETTİ

Proto thema gazetesine göre, serbest kalan şahıs, Yunanistan'a kaçırılan helikopterin 2. pilotu. Komite bu kişinin darbe girişimine katıldığına dair bir ispat olmadığını belirterek, siyasi sığınma hakkını kabul etti. Diğer 7 darbeci asker hakkında da kısa süre içerisinde karar verilmesi bekleniyor.

Yunan Hükümetinin bu karara itiraz etmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

15 TEMMUZ'DAN SONRA YUNANİSTAN'A KAÇMIŞLARDI

15 Temmuz askeri darbe girişiminin başarısız olmasının ardından 8 darbeci asker içinde bulundukları helikopterle birlikte Yunanistan'a kaçmış ve burada Yunan makamlarına sığınma başvurusu yapmıştı.

Yunanistan'ın darbeci askerleri iade etmemesi, Ankara-Atina hattında gerilime neden olmuştu.