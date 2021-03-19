Yunanistan, 7 göçmeni ellerini bağlayıp denize ölüme attı
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Yunanistan, 7 göçmeni ellerini bağlayıp denize ölüme attı

19.03.2021 12:42 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:50
Yunanistan, 7 göçmeni ellerini bağlayıp denize ölüme attı

Yunanistan, 7 göçmeni ellerini bağlayıp denize ölüme attıİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan sahil güvenlik birimlerinin 7 göçmeni ellerini plastik kelepçe ile bağlayıp, can yeleği olmadan denize ölüme attığını, 2 göçmenin sağ kurtarıldığını, birinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Yunanistan, 7 göçmeni ellerini bağlayıp denize ölüme attı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan sahil güvenlik birimlerinin 7 göçmeni ellerini plastik kelepçe ile bağlayıp, can yeleği olmadan denize ölüme attığını, 2 göçmenin sağ kurtarıldığını, birinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Bakan Soylu, İzmir'in Çeşme ilçesi Kara Abdullah Burnu açıklarında ölüme terk edilen göçmenlere ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Soylu, Yunanistan sahil güvenlik birimlerinin bu gece 7 göçmeni darbedip, eşyalarını alıp, ellerini plastik kelepçelerle bağlayıp, can yeleği ve bot olmadan denize, ölüme attığını bildirdi. Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 2 göçmenin sağ kurtarıldığını, 1 göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti. Soylu, "Sahil Güvenliğimiz 02.55'te 2 göçmeni canlı kurtardı, bir cansız bedene ulaştı. Kayıp olanları aramaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.

GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Bakan Soylu, Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenlerin kurtarılma anı ve tedavi gördükleri hastanedeki görüntülerini de paylaştı. Görüntüde hastanede tedavi altına alınan göçmenlerin ellerinde kelepçe olduğu görüldü. Videoda yer alan Muhammed isimli göçmen, 16 Mart'ta Çeşme'ye geldiklerini, sonra Yunanistan'a Sakız Adasına gittiklerini anlatarak, "Orada 2 gün kaldık. Sonra telefonlarımızı, paramızı aldılar, dövdüler. 7 kişiydik. Ayaklarıyla attılar. Ellerimizde kelepçeler vardı" dedi.

Yunanistan, 7 göçmeni ellerini bağlayıp denize ölüme attı
Yunanistan, 7 göçmeni ellerini bağlayıp denize ölüme attı
Yunanistan, 7 göçmeni ellerini bağlayıp denize ölüme attı
Yunanistan, 7 göçmeni ellerini bağlayıp denize ölüme attı
Yunanistan, 7 göçmeni ellerini bağlayıp denize ölüme attı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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