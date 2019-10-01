Yunanistan, 2020 yılı sonuna kadar 10 bin mülteciyi türkiye'ye iade etmek istiyor

01.10.2019 16:01

Yunanistan 'da hükümet , Midilli Adası'ndaki Morya Mülteci Kampı'nda çıkan yangın ve daha sonrasında başlayan protestoların ardından acil olarak toplandı. Hükümet, 2020 yılının sonuna kadar 10 bin mültecinin Türkiye 'ye iade edilmesine karar verdi.

Başbakan Miçotakis, Ege Denizi'nde güvenlik denetimlerini arttıracaklarını ve mülteci prosedürlerini gözden geçireceklerini açıkladı. Bununla birlikte, adalardaki mültecilerin Yunanistan anakarasına taşınarak adalardaki yoğunluğun azaltılması planlanıyor. Hükümet yaptığı açıklamada, önceki 4 buçuk yılda, Syriza hükümetinin başta olduğu dönemde sadece bin 805 göçmenin Türkiye'ye geri gönderildiğini belirtti. Pazar günü Morya Mülteci Kampı'nda çıkan yangında bir kadın ve bir çocuk hayatını kaybetmişti ve 2'si çocuk 17 mülteci de yaralanmıştı. 3 bin kişi kapasiteli Morya Kampı'nda 13 binden fazla mültecinin bulunduğu belirtiliyor.

Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki Mülteci Geri Kabul Anlaşması gereği, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçen mülteciler, Türkiye'ye iade edilebiliyor.

Kaynak: DHA