Yunanistan 10 bin göçmeni Türkiye'ye gönderecek
Yunanistan gelecek yılın sonuna kadar 10 bin göçmeni Türkiye'ye geri göndermeyi planlıyor
01.10.2019 08:16
Yunanistan gelecek yılın sonuna kadar 10 bin göçmeni Türkiye'ye geri göndermeyi planlıyor.
Midilli Adası'ndaki Morya kampında meydana gelen yangından sonra açıklama yapan hükümet, sınır güvenliğini artırmayı ve kayıtsız göçmenlerle iltica başvurusu reddedilenler için kapalı kamplar inşa etmeyi planladığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com