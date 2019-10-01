Yunanistan 10 bin göçmeni Türkiye'ye gönderecek

Yunanistan 10 bin göçmeni Türkiye'ye gönderecek

Yunanistan gelecek yılın sonuna kadar 10 bin göçmeni Türkiye'ye geri göndermeyi planlıyor

01.10.2019 08:16
Yunanistan 10 bin göçmeni Türkiye'ye gönderecek

Yunanistan gelecek yılın sonuna kadar 10 bin göçmeni Türkiye'ye geri göndermeyi planlıyor.


Midilli Adası'ndaki Morya kampında meydana gelen yangından sonra açıklama yapan hükümet, sınır güvenliğini artırmayı ve kayıtsız göçmenlerle iltica başvurusu reddedilenler için kapalı kamplar inşa etmeyi planladığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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