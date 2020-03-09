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Erzurum, Avrupa, Spor

Yunan yüzücüler Erzurum'da güç depoluyor

Yunanistan Yüzme Milli Takımı, yüksek irtifa avantajı dolayısıyla tercih ettiği Erzurum'da, Avrupa Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyor.

09.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:18
Yunan yüzücüler Erzurum'da güç depoluyor

Yunanistan Yüzme Milli Takımı, yüksek irtifa avantajı dolayısıyla tercih ettiği Erzurum'da, Avrupa Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyor.

Kış aylarında kayak sporuna gönül veren yerli ve yabancı turistleri Palandöken Kayak Merkezi'nde ağırlayan Erzurum, kolay ulaşım, lüks otel ve yüksek rakım avantajıyla yurt dışından sporcuların güç depolama merkezi haline geldi.

Yerli spor kulüplerinin bireysel ve takım sporlarında güç depolamak için tercih ettiği kent, yabancı sporcuların da vazgeçilmez adreslerinden biri olmaya devam ediyor.

Sıcak suyla dolu havuzda kamp yapıyorlar

Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme havuzu olma özelliğini taşıyan ve kış mevsiminin yaşanması nedeniyle sıcak suyla doldurulan tesiste kampa giren Yunan yüzücüler, 6 sporcusuyla çalışarak yarışlarda başarılı olmak istiyor.

Kentin bu güzel imkanlarını fırsat bilen Yunanistan Yüzme Milli Takımı, 11-17 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türkiye'nin de yer alacağı Avrupa Yüzme Şampiyonası'na katılacak.

Antrenör Panos Velentzaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yunanistan Yüzme Milli Takımı'nda federal koç olarak görev yaptığını söyledi.

Erzurum'a ilk kez geldiklerini ifade eden Velentzaz, şöyle konuştu:

"Önceliğimiz yüksek irtifa olduğu için Erzurum'u tercih ettik. Otel ve Erzurum'u çok sevdik. Yunanistan ile Türkiye çok yakın olduğu için bizim açımızdan iyi bir şey. Sporcuların kondisyonları için yüksek irtifa kampı çok faydalı oluyor. Yüksek irtifa nefesimiz açısından çok verimli bir şey. Bu yüzden sporcularımızdan da çok iyi sonuçlar alıyoruz. Tekrar gelmek isteriz bu konuyu düşünüyoruz."

"Avrupa'da 5-6 madalya almayı hedefliyoruz"

Uluslararası şampiyonalara hazırlandıklarını ve çalışmaların güzel geçtiğini dile getiren Velentzaz, "Avrupa Şampiyonası ve olimpiyat oyunlarının hazırlıkları sürüyor. Önceliğimiz bu müsabakalar ve her şey şu anda olumlu gidiyor. Biz 4 erkek 2 kadın sporcumuzla buraya geldik. Olimpiyatlarda 1 madalya, 3 ya da 4 finalist, Avrupa'da ise 5-6 madalya hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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