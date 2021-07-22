Yunan yetkililer, göçmenlere yönelik suistimalleri bildiren STK'leri hedef aldı
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Yunan yetkililer, göçmenlere yönelik suistimalleri bildiren STK'leri hedef aldı

Yunan yetkililer, göçmenlere yönelik suistimalleri bildiren STK'leri hedef aldı
Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel

Yunan yetkililer, sınırlarda göçmenlere yönelik ihlalleri araştıran grupları yıldırmak için cezai soruşturmaları kullanmakla suçlandı.

Yunan yetkililer, sınırlarda göçmenlere yönelik ihlalleri araştıran grupları yıldırmak için cezai soruşturmaları kullanmakla suçlandı.

İnsan Hakları İzleme Örgütünden (HWR) yapılan açıklamada, Midilli adasındaki Yunan polisinin 19 Temmuz'da düzenlediği basın toplantısında, dördü sivil toplum kuruluşları (STK) için çalışan 10 yabancı uyrukluya karşı ceza davası açılacağını duyurduğu bilgisine yer verildi.

Söz konusu davada, bu kişilerin, göçmenlerin yasa dışı yollardan Yunan topraklarına girmesine yardım ettiklerini, casusluk yaptıklarını ve Yunan makamları tarafından yürütülen soruşturmaları zorlaştırdıklarını iddia ediliyor.

Yunan polisi, çalışanları hakkında soruşturma açılan STK'lerin isimlerini kamuoyuna açıklamazken, hükümet yanlısı medya organları, Ege Denizi'nde Yunanistan ile Türkiye arasındaki insan hareketini izleyen Ege Bot Raporu'na dikkat çekti. Ege Bot Raporu düzenli olarak, Yunan sınır görevlilerinin göçmenleri ve sığınmacıları deniz sınırlarında, bazı durumlarda şiddet kullanarak geri iterek iltica taleplerini engellediğini bildiriyor.

Açıklamada bu ceza davalarının daha büyük bir olayın parçası olduğu ve Eylül 2020'de Yunan polisinin, 33 yabancı uyruklu ve adı açıklanmayan dört STK üyesine karşı benzer bir ceza davası açacağını duyurduğu bilgisine de yer verildi.

Ayrıca Mart, Mayıs ve Eylül 2020'de Yunanistan'ın, sığınma ve göçmen konularında çalışan STK'lerin kaydı ve sertifikalandırılmasıyla ilgili kurallar getirmesinin bu grupların Yunanistan'da faaliyet gösterebilmeleri konusunda ciddi endişelere yol açtığı aktarıldı. Bu kurallar, üç Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü ve Avrupa Konseyi'nin STK Hukuku Uzman Konseyi ve İnsan Hakları Komiserliğinin müdahalelerine yol açmıştı.

Yunanistan hükümeti iddiaları reddediyor

Yunanistan'a yönelik uluslararası eleştiriler, Avrupa Birliği İçişleri Komiseri Ylva Johansson da dahil olmak üzere artıyor.

Yunan Sahil Güvenlik personelinin bazen silahlı maskeli adamların eşliğinde, göçmenleri denizde terk ettiği, insanları Türk sularının yakınında başıboş bırakmadan önce Yunan adalarından veya diğer teknelerden zorla motorsuz sallara naklettiği birden çok olay, on yıldan fazla bir süredir aralarında HWR'nin de yer aldığı STK'ler, uluslararası organizasyonlar ve medya kuruluşları tarafından belgelendi.

Yunanistan hükümeti bu iddiaları reddediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

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