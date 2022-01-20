Yunan uzman Ioakimidis'ten ülkesinin medyasında çıkan Türkiye haberlerine eleştiri

Eski Yunan Büyükelçi ve Eski Dışişleri Bakanlığı Danışmanı, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Panayotis Ioakimidis, ülke basınında çıkan Türkiye'ye ilişkin haberleri eleştirerek, "Türkiye'nin güya izole olduğu görüntüsünü sürekli yansıtarak bir MİT yaratıyoruz.

Eski Yunan Büyükelçi ve Eski Dışişleri Bakanlığı Danışmanı, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Panayotis Ioakimidis, ülke basınında çıkan Türkiye'ye ilişkin haberleri eleştirerek, "Türkiye'nin güya izole olduğu görüntüsünü sürekli yansıtarak bir MİT yaratıyoruz. Bu gerçekle bağdaşmayan bir şey." dedi.

Ioakimidis, ERT radyosuna verdiği röportajda, Türk-Yunan ilişkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

İlişkilerde "toksik ortam" oluşturulmaması için medyaya sorumluluk düştüğünü söyleyen Ioakimidis, "Türkiye'nin güya izole olduğu görüntüsünü sürekli yansıtarak bir MİT yaratıyoruz. Bu, gerçekle bağdaşmayan bir şey." dedi.

"Medya gerilimi artırıcı olarak işlev yapıyor"

Ioakimidis, Türkiye'nin eylemleri ve Türkiye'den yapılan açıklamalar için sıkça "provakatif" yorumu yapan Yunan basını için "Basın tamamıyla olmasa da büyük çoğunlukla kendi görüşlerini de içeren renklendirilmiş haberler sunuyor. Gazetecilik prensiplerinin ihlal edilmesi diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

İlişkilerdeki gerginlikte medyanın rolüne dikkati çeken Ioakimidis, "Medya, bilgilendirme ve soğukkanlılığı artırıcı değil, gerilimi artırıcı işlev yapıyor. Bu çok rahatsız edici." diye konuştu.

Bazı haberlerin veriliş şeklinin birtakım "mitlere ve yanlış anlamalara" neden olduğunu söyleyen Ioakimidis, "Sonuç olarak Türk-Yunan ilişkilerindeki kısır döngüyü kırmak için bir çıkış ve imkan aramaya yönelik hiçbir çabaya müsaade etmeyen bir atmosfer oluşmasına neden oluyor." diye konuştu.

Ioakimidis, Türk-Yunan ilişkilerindeki gerginlikte Ankara'nın büyük sorumluluğu olduğunu ileri sürerek, Yunanistan'ın da tamamıyla "masum" olmadığını ifade etti.

Türkiye'nin Avrupa Birliği kadar ABD için de önemli bir müttefik olduğunu vurgulayan Ioakimidis, "Bu nedenle iki tarafın (Türkiye-ABD) ilişkisini normalleştirmek için mekanizma kurdular ve bu mekanizma Ankara için meyve vermeye başladı. İlk adım EastMed'den desteğin çekilmesi oldu." değerlendirmesinde bulundu.