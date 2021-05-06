Yunan unsurlarınca geri itilen 8 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı
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Yunan unsurlarınca geri itilen 8 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

Yunan unsurlarınca geri itilen 8 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı
Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY - Haberler | Güncel

İZMİR'in Dikili ilçesinde, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 8 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

İZMİR'in Dikili ilçesinde, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 8 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, saat 06.30 sıralarında, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 8 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

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