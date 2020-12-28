9 düzensiz göçmen kurtarıldı
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9 düzensiz göçmen kurtarıldı

28.12.2020 20:46 | Son Güncelleme: 28.12.2020 21:16
9 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilen 9 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilen 9 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirdi. Yunanistan Sahi Güvenlik unsurları tarafından can Salı içine bindirilerek Türk karasularına itildiği öğrenilen 9 düzensiz göçmen açık denizde can Salı içinde sürüklenirken Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak Marmaris'e getirildi.

(Bekir Tosun/İHA)

9 düzensiz göçmen kurtarıldı
9 düzensiz göçmen kurtarıldı
9 düzensiz göçmen kurtarıldı
9 düzensiz göçmen kurtarıldı
9 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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