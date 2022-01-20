İzmir açıklarında 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

ÇEŞME, İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 15 düzensiz göçmen, karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 19 Ocak'ta Çeşme açıklarında can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 15 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.