Yunan tarafından sivil giyimli şahıslarca ateş açılması sonucunda Edirne'de bir vatandaşın vefat etmesiyle sonuçlanan olayla ilgili olarak...

Yunan tarafından sivil giyimli şahıslarca ateş açılması sonucunda Edirne'de bir vatandaşın vefat etmesiyle sonuçlanan olayla ilgili olarak Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'na nota verildi.